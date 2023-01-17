هذه حقيقة سحب حصة المياه المعدنية “بسباسة” من السوق

أصدر شركة الدهوارة لإنتاج المياه المعدنية بيانا توضيحيا حول سحب حصة مياه بسباسة من السوق الوطنية لعدم مطابقتها للمعايير الصحية.

ووفقا لبيان الشركة أنها لم تسجّل أي ضرر بصحة مستهلكي مياهها. بعد سحب حصة واحدة منها، لعدم مطابقتها لمعايير وزارة التجارة.

وأوضحت شركة الدهوارة أنه وبتاريخ 11 ديسمير 2022 تم إقتطاع عدة عينات من منبع بسباسة بسعة 1.5 لتر وتلقت الشركة في 29 ديسمبر من نفس السنة مراسلة من مديرية التجارة لولاية ڨالمة عدم مطابقة في حصة واحدة رقم B02.

وعلى إثر ذلك تم سحب هذه الحصة من التداول بالسوق بتاريخ 11 ديسمبر 2022 ولم يتم تسجيل أي بلاغ بخصوص ضرر مس الزبائن منذ أكثر من شهر.

وقالت شركة الدهوارة المنتجة لمياه ” بسباسة ” في ذات البيان أنها تستغرب من الحملة الشرسة التي مست علامتها والتي وصلت إلى حد الحديث أن مجمل مياه الشركة غير صالحة للإستهلاك.

واكد الشركة أن مياها كسبت ثقة المستهلك الجزائري كما انه تقوم بتحاليل دورية. زيادة على حملات التفتيش المفاجئة التي تقوم بها الأجهزة الرقابية، لضمان جودة وسلامة منتجاتها.