هذه حقيقة سقوط طائرة تابعة لشركة ستار في حاسي مسعود

نفت شركة ستار للطيران، اليوم الإثنين، خبر سقوط طائرة تابعة لشركتها ونجاة طاقمها بأعجوبة.

وجاء في بيان الشركة “بعدما نشرت بعض وسائل الاعلام وحتى مواقع التواصل الاجتماعي يوم الأحد. خبرا مفاده سقوط طائرة تابعة لشركة ستار للطيران ونجاة طاقمها بأعجوبة. وتصويبا للواقعة، تنفي شركة ستار للطيران علاقتها بهذه الحادثة”.

وأكدت شركة ستار للطيران بأن الطائرة ليست ملكا لها ولا تمت لها بأي صلة.

للتذكير، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر سقوط طائرة صغيرة بمنطقة حاسي البكرة. 30 كلم عن عاصمة النفط حاسي مسعود.

كما نجا طاقم الطائرة من الموت المحقق باعجوبة دون خسائر بشرية الطائرة التابعة. لاحد الشركات الخاصة كانت تحمل القائد ومرافقه في خرجة تدريبية.