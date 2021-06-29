هذه حقيقة طلاق المغني فيصل المينيون

كشف المغني فيصل المينيون في مكالمة عبر السكايب للنهار سهرة اليوم الثلاثاء أنه يعيش رفقة زوجته المولودة بكندا، لكنها من أبوين جزائريين.

وخلال برنامج “للحكاية بقية” تدخلت زوجة فيصل المينيون وكذبت كل الشائعات التي تم تداولها رواد منصات التواصل الإجتماعي على أنها إنفصلت مع زوجها. كما شكرت زوجة فيصل المينيون قناة النهار ومن خلالها حيت كل الجزائريين.

وأصدر مؤخرا المعني فيصل المينيون أغنيته الاخيرة بعنوان “بنت البلاد” والتي قال انها موجهة لكافة شعب المغرب العربي. حيث لاقت نجاحا واسعا وسط الجالية المغاربية في كندا. وكان في وقت سابق أثار الجدل طلاق فيصل المينيون مع مروة بوشوشة جدلا واسعا وسط جمهوره ورواد مواقع التواصل.