هذه حقيقة ظهور الحيوان البحري السام فيزاليا بشواطئ بومرداس

فندت مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية، لولاية بومرداس، خبر ظهور الحيوان البحري شبيه قنديل البحر “فيزاليا”، بشواطئها.

وأكدت مصالح مديرية الصيد البحري للولاية، عدم تسجيل أي ظهور جديد لهذا الحيوان وهذا عكس ما روج له عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

وأشارت المديرية، إلى أن شبيه قنديل البحر “فيزاليا” قد ظهر مرتين على مستوى الشريط الساحلي للولاية وهذا يوم 7 ماي 2021، بدلس، وكذا يوم 19 من نفس الشهر، بجنات.

وأكدت المديرية، إنه وفي حالة ظهور هذا الحيوان مرة أخرى سيتم نشر الخبر عبر صفحة المديرية.