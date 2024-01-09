هذه حقيقة عرض جزء ثان من مسلسل “جعفر العمدة” هذا رمضان

خلال لقائها في برنامج “حديث القاهرة” المُذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”. أكدت الفنانة هالة صدقي أن دور “الملكة صفصف” في مسلسل “جعفر العمدة”. استحوذ على قلوب الجماهير حول العالم.

وفجرت مفاجأة من العيار الثقيل حول مصير الجزء الثاني من المسلسل بالقول: “ثمة أقاويل بأن هناك جزءاً ثانياً. ولن يكون في هذا الموسم الرمضاني، ومن المحتمل ألاّ يكون هناك جزء ثانٍ للمسلسل”.

وأوضحت صدقي أن شخصية محمد رمضان مختلفة عن شخصية الفنان أحمد زكي. بالقول: “حرام المقارنة بين تاريخ كبير وقديم ومليون نوعية بشاب لم يمثل كل الأعمال. ولا يمكن مقارنة أحمد زكي بأي ممثل”، وأضافت: “ده مدرسة وده مدرسة تانية خالص”.

وعلّقت هالة صدقي على تكريمها في مؤتمر التميز وبحضور قادة المجتمع العربي في دبي. فقالت إنه جاء في ظروف صعبة نظراً للحرب الدامية في غزة والتي تأثرت بها المنطقة العربية.