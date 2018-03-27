أوضح رئيس الاتحادية الجزائرية للرياضات الميكانيكية، شهاب بهلول، حقيقة الأخبار التي تمّ تداولها مؤخرا حول إمكانية عودة أشهر سباقات السيارات في الطرق الوعرة، “رالي داكار”، إلى الجزائر بعد 25 سنة من الغياب.

وقال بهلول، أمس، في اتصال بـ”النهار”: “السباق الذي ندرس إمكانية تنظيمه ليس رالي دكار، وإنما هو سباق دورة الجزائر تحت مسمى رالي دكار سيري الجزائر، حيث إن الشركة الفرنسية تنظم دورات في بلدان أخرى، وعرضت الرالي على الصين والشيلي والبيرو والمغرب، وهي ترغب في تنظيمه بالجزائر”.

وعن أهمية تنظيم سباق من هذا النوع بالنسبة للاتحادية خاصة والجزائر عامة، قال بهلول: “نحن ندرس الملف، لقد كانت هناك اجتماعات مع وزارة الشباب والرياضة وبحضور ممثلي وزارات أخرى، وسنأخذ بعين الاعتبار عدة أمور، ليس فقط ماليا من الرالي، فهناك أمور أخرى مهمة على غرار صورة الجزائر وترويج السياحة، وتأكيد استتباب الأمن، كما أنها فرصة مواتية لجعل الشركة المنظمة تضع الجزائر في مخططها مستقبلا لاستقبال رالي باريس داكار في نسخته العالمية”.

وعن موعد اتخاد القرار النهائي حول تنظيم الحدث من عدمه أضاف بهلول: “السباق حسب العرض سيبرمج في شهر سبتمبر، المفاوضات جارية واتخاذ القرار النهائي سيكون في أقرب وقت من أجل الإجراءات والتحضيرات للحدث”.

للإشارة، فإن شركة “أماوري سبورت” الفرنسية هي التي عرضت السباق لتنظيمه في الجزائر، وهي التي تنظم رالي باريس دكار الشهير.