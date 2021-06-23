هذه حقيقة عودة عبلة كامل إلى الساحة الفنية

تناولت العديد من الصفحات الفنية، خبر عودة الفنانة المصرية القديرة عبلة كامل إلى الساحة الفنية، وذلك بعد إنقطاع طويل.واشتاق محبو الفنانة لرؤيتها على الشاشة، خصوصا مع رصيدها المميز من الأعمال الدرامية المميزة التي قدمتها على مدار سنوات طويلة.

وكشف الممثل المصري ​أحمد كمال​، زوج الممثلة المصرية ​عبلة كامل​ السابق، عن خبر مفرح لمحبيها.مؤكدا إن عبلة تقرأ حالياً عدّة سيناريوهات، لأكثر من مسلسل.لكنّها لم تستقر بعد على أي عمل، وأنها فور إستقرارها وتوقيعها على عمل معيّن، ستعلم الجمهور.

هذا وانتشرت قبل فترة، شائعات حول إصابة عبلة كامل، بمرض السرطان.قبل إن يكذب أحمد كمال هذه الأخبار.مؤكدا عبر حسابه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، إن الفنانة عبله كامل بصحة جيدة، وإن ما تردّد عن حالتها الصحية، كذب وخداع ورغبة في تحقيق مكاسب رخيصة، على حساب فنانة كبيرة”.

كما إنتشرت أخبار في الوسط الفني بمصر، السنة الماضية، حول إعتزال عبلة كامل التمثيل.وتسبب في إنتشار هذه الأخبار، أحد المنتجين، بعدما حاول التواصل مع الفنانة، للاتفاق على مشاركتها ببطولة عمل جديد، واكتشف إنها قامت بتغيير كل أرقام هواتفها المحمولة.ليخرج الفنان أحمد كمال، الزوج السابق لعبلة كامل، وينفي صحة هذا الخبر.مؤكدا إن عبلة كامل تفضل دوما الابتعاد عن الأضواء، ولا تظهر في الوسط الفني إلا إذا كانت تقوم بتصوير عمل جديد.يذكر أن آخر ظهور فني للنجمة عبلة كامل، كان منذ 3 سنوات في الجزء الخامس من مسلسل “سلسال الدم”.