هذه حقيقة فيديو استقبال مستشفى “القطار” لرعية صيني مصاب بفيروس “كورونا”

كشفت آمال حسيانة، المديرة الفرعية للنشاطات الصحية بمستشفى الهادي فليسي “القطار”، عن الإجراءات التي تم اتخاذها لاستقبال العائدين من الصين.

وأوضحت في تصريح لـ “النهار” أنه تم تخصيص جناح مجهز ومؤثث، لاستقبال العائدين من الصين.

وأفادت أن طاقم المستشفى، متعود على التعامل مع حالة الطوارئ، حيث سبق وأن تجند خلال تفشي الكوليرا وفيروسات أخرى.

وفندت حسيانة الفيديو الذي تداوله أمس، حول استقبال المستشفى لرعية صيني، يشتبه إصابته بفيروس الكورونا.

وقالت ” لم نستقبل لحد الساعة، أي شخص يشتبه إصابته بالكورونا، والفيديو المتداول ليلة أمس لا أساس له من الصحة”.