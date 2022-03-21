هذه حقيقة ماتم تداوله في الفيسبوك حول اليوتوبر ياسين ربوح

كشف أحد أصدقاء الفكاهي واليوتوبر ياسين ربوح حقيقة ماتم تداوله عبر منصات التواصل الإجتماعي وسبب نقله إلى المستشفى بمدينة العيون في وهران.

وأوضح أنس تمّار عبر منشور على حسابه في الفيسبوك أن ما تم تداوله لا أساس له من الصحة وأنا صديقه ياسين بخير وتابع قائلا: “القصة وما فيها انه تعرض حادث بسيط وجاتو ضربة في راسو شوي ولا مش في عقلو من شوك والحمد لله خرجنا سالامات غير هذا كلش راه بخير.”

كما قدم صديقة الشكر لكل من سأل عن الفكاهي واليوتوبر ياسين ربوح وقال ” ناس لي راها تسقسي علينا ربي يحفضها”.

هذا وتدخلت مصالح الحماية المدنية بمدينة العيون في وهران اليوم من اجل نقل الفكاهي واليوتوبر ياسين ربوح إلى المستشفى. وحسب ماتم تداوله عبر صفحات منصات التواصل الإجتماعي اليوتوبر ياسين ربوح تعرض الى نوبة عصبية في مدينة العيون. حيث تم العثور عليه نائما في الشارع.

كما أظهر الفيديو والصور المتداولة لحظة نقل ياسين ربوح إلى المستشفى وهو يقاوم أعوان الحماية المدنية ما صعب علبه الهمة حيث إستدعى الأمر إلى تقييده من طرف الشرطة حتى يتسنى لهم تحويله.

وللإشارة فإن اليوتوبر ياسين ربوح لديه أزيد من ليون تابع عبر قناته على اليوتوب.

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تدخلت مصالح الحماية المدنية بمدينة العيون في وهران اليوم من اجل نقل الفكاهي واليوتوبر ياسين ربوح إلى المستشفى. بعد ان دخل نوبة عصبية.

وحسب ماتم تداوله عبر صفحات منصات التواصل الإجتماعي اليوتوبر ياسين ربوح تعرض الى نوبة عصبية في مدينة العيون. حيث تم العثور عليه نائما في الشارع.

كما أظهر الفيديو والصور المتداولة لحظة نقل ياسين ربوح إلى المستشفى وهو يقاوم أعوان الحماية المدنية ما صعب علبه الهمة حيث إستدعى الأمر إلى تقييده من طرف الشرطة حتى يتسنى لهم تحويله.

ولحد الساعة لم يعرف سبب تواجد الفكاهي واليوتوبر ياسين ربوح في هذه الحالة التي ندعوا الله أن تمر عليه بردا وسلامة. وللإشارة فإن اليوتوبر ياسين ربوح لديه أزيد من ليون تابع عبر قناته على اليوتوب.

https://www.facebook.com/watch/?v=302440718586195