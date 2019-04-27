هذه حقيقة ما تم تداوله عن مرض الزعيم عادل إمام !

انتشرت خلال الفترة الماضية، إشاعات حول تدهور الحالة الصحية للنجم المصري، عادل إمام.

وهذا على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب كثرة غياب الفنان، وخاصة في الموسم الرمضاني الحالي، بمسلسله “فالنتينو”.

حيث توقف تصوير مسلسل عادل إمام الجديد، بشكل مفاجئ، دون الإعلان عن أسباب واضحة لذلك، أواخر شهر مارس الفارط.

وذلك بعدما اعتاد الزعيم أن يطل على جمهوره، ومحبيه في هذا الموسم، خلال السنوات السبع الأخيرة.

غير أن مقربين من عادل إمام، قد نفوا اليوم الجمعة، الإشاعات المتداولة بشأن تدهور حالته الصحية.

وكتب المصور اللبناني المقيم في القاهرة، سمير فقيه، عبر صفحته الشخصية على موقع “فيسبوك”: “يا جماعة الزعيم بخير،البعض مصر على البواخة وإطلاق الشائعات السخيفه التي تشبهه”.

حيث أكد فقيه أن “عادل إمام بصحة وعافية، ولا صحة على الإطلاق لما يتردد عن عارض صحي طاله، وهو حاليا في منزله يزاول أموره اليوميه المعتاده وقد اطمأننت بنفسي على صحته بعد مكالمة مع مدير أعماله الصديق عادل سليمان”.

وتابع فقيه: “أرجو اعتبار هذا البوست بمثابة أخبارا مني لجمهوره ومحبيه”.

ونشر فقيه صورة مرفقة بالنص للممثل عادل إمام.

وفي السياق نفسه، قال شقيق الفنان المصري والمنتج الفني، عصام إمام، إن الأخير بخير وبصحة جيدة، في تصريح خص به القنوات المحلية.