هذه حقيقة مشاركة السيناريست رابح سليمان في كتابة مسلسل الفوندو

كشف السيناريست الجزائري رابح سليمان عبر برنامج زابينغ رمضان يكشف حقيقة مشاركته في كتابة سيناريو مسلسل الفوندو بالدلائل.

وقال رابح سليمان انه جاء للبرنامج خصيصا من اجل كشف الحقيقة وضع النقاط على الحروف في هذه القضية لانه كلا م كثير قيل هو الموضوع . وأوضح رابح سليمان ان المخرجة سوسن الجمني تعتبر صديقة لي بحكم أنني قرات في تونس وتعرفت عليها هناك . كما انني اعرف اعمالها كما تعرف اعمالي وصرح سليمان انه تعلم منها أيضا.

أما بخصوص مسلسل الفوندو يضيف رابح سليمان ان الفوندو كان اول عمل كتابة وإخراجا لـ “سوسن” وقامت في احد الايام بالإتصال به وهي جد مرتبكة لانها لم تكمل كتابة السيانريو والوقت المحدد قرب على الإنتهاء. طلبت منه وقتها مساعدتها في إكمال السيناريو.

وواصل رابح سليمان انن المخرجة سوسن ممتازة وكاتبة جيدة وكان في مسلس الفوندو مقطع حول عملية شراء وتهريب الذهب وبحكم انني محسوب على عائلة تتاجر في الذهب ولديها محلات لذلك إلتجات إليا سوسن للمساعدة. بالإضافة انه من سوق أهراس وهي متواجد عبر الحدود مع تونس.

وصرح رابح سليمان انه بحكم ضيق الوقت كان يكتب ويرسل مباشرة وفي شهر ديسمبر تم الانتهاء من الكتابة. وارسلت له نسخة من السيناريو من اجل تأكيد ما تم كتابته. كما كلمته حول المستحقات المالية. حيث قال سليمان انه رفض المال لأنه قام بالمعاونة وفقط.

وقدم السيناريست رابح سليمان الدلائل التي تبرهن صدق قوله من خلال تبادل الرسائل عبر الإيمايل. كما تحدى رابح سليمان المخرجة التونسية على ان تقول عكس ما قاله على المباشر وامامه.

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