هذه حقيقة مشاركة السيناريست رابح سليمان في كتابة مسلسل الفوندو
كشف السيناريست الجزائري رابح سليمان عبر برنامج زابينغ رمضان يكشف حقيقة مشاركته في كتابة سيناريو مسلسل الفوندو بالدلائل.
وقال رابح سليمان انه جاء للبرنامج خصيصا من اجل كشف الحقيقة وضع النقاط على الحروف في هذه القضية لانه كلا م كثير قيل هو الموضوع . وأوضح رابح سليمان ان المخرجة سوسن الجمني تعتبر صديقة لي بحكم أنني قرات في تونس وتعرفت عليها هناك . كما انني اعرف اعمالها كما تعرف اعمالي وصرح سليمان انه تعلم منها أيضا.
أما بخصوص مسلسل الفوندو يضيف رابح سليمان ان الفوندو كان اول عمل كتابة وإخراجا لـ “سوسن” وقامت في احد الايام بالإتصال به وهي جد مرتبكة لانها لم تكمل كتابة السيانريو والوقت المحدد قرب على الإنتهاء. طلبت منه وقتها مساعدتها في إكمال السيناريو.
وواصل رابح سليمان انن المخرجة سوسن ممتازة وكاتبة جيدة وكان في مسلس الفوندو مقطع حول عملية شراء وتهريب الذهب وبحكم انني محسوب على عائلة تتاجر في الذهب ولديها محلات لذلك إلتجات إليا سوسن للمساعدة. بالإضافة انه من سوق أهراس وهي متواجد عبر الحدود مع تونس.
وصرح رابح سليمان انه بحكم ضيق الوقت كان يكتب ويرسل مباشرة وفي شهر ديسمبر تم الانتهاء من الكتابة. وارسلت له نسخة من السيناريو من اجل تأكيد ما تم كتابته. كما كلمته حول المستحقات المالية. حيث قال سليمان انه رفض المال لأنه قام بالمعاونة وفقط.
وقدم السيناريست رابح سليمان الدلائل التي تبرهن صدق قوله من خلال تبادل الرسائل عبر الإيمايل. كما تحدى رابح سليمان المخرجة التونسية على ان تقول عكس ما قاله على المباشر وامامه.
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إستضاف برنامج زابينغ رمضان أبطال مسلسل حب ملوك. بالإضافة إلى تدخل عبر سكايب مع بطل مسلسل الفوندو الممثل التونسي نضال السعدي.
وخلال البرنامج كشفت الممثلة القديرة سعاد سبكي ان الإحتكاك بالأشقاء التوانسة لم يكن صعب. وكنا عائلة واحدة خلال العمل في المسلسل. بالرغم من إختلاف في اللهجة والثقافة لم تكن هناك صعوبات في التأقلم.
وكشفت الفنانة سعاد سبكي أنها لم ترد دخول إبنتها سامية مجال التمثيل عندما كانت صغيرة وهي تحت وصايتها. ولكن بعد زواجها دخلت هذا المجال وهي في عصمة رجل على حد قولها. وتابعت سعاد سبكي انها تريد ان تنجح إبنتها دون واسطة أومحسوبية بعملها وقدراتها.
أما فيما يخص مسلسل الفوندو قال الممثل التونسي نضال السعدي ان هذا المسلسل نال إعجاب عدد كبير من الجمهور. واضاف ان مشاركة الفنانين الجزائريين في المسلسل كانت جد إيجابية وفعالة واعطت المزيد. كما صرح نضال أنه لا يمانع من المشاركة في فيلم جزائري إذا أتتني الفرصة.
أما حول المسلسلات الجزائرية قال نضال أولاد الحلال ومسلسل يما عجبوني بزاف
وكشف نضال حول إختيار يوسف السحيري عوض محمد رغيس للتمثيل في مسلسل الفوندو ان المخرجة سوسن الجمني قامت بالإتصال برغيس الذي إعتذر بسبب إلتزاماته لهذا وقع الإختيار على السحيري
بينما الممثل مراد أوجيت قال ان تجربة مسلسل حب ملوك مع الاشقاء التونسيون كانت جد إيجابية وناجحة واعطتنا المزيد من الخبرة وأيضا الإحتكاك مع الثقافات الاخرى.