هذه حقيقة مغادرة 1200 طبيب جزائري نحو فرنسا

كشف عبد الرحمان بن بوزيد وزير الصحة أن عدد كبير من الأطباء الذين نجحوا في مسابقة معادلة الشهادات الفرنسية يقيمون بفرنسا. كما ان عمرهم تعدى الـ 60 سنة.

وأوضح الوزير خلال رده على اسئلة نواب البرلمان أنه تم تشكيل لجنة من عدة وزارات للعمل على إيجاد حلول للحد من هذه الظاهرة بالرغم من أنها ليست بالسهلة يضيف بن بوزيد.

وقال البروفيسور محمد الحاج المكلف بالتلخيص والدراسات بالوزارة ان الأرقام التي نشرت بخصوص مغادرة 1200 طبيب الجزائر نحو فرنسا خيالية. كما اكد ذات البروفيسور ان الناحجين مسابقة معادلة الشهادات الفرنسية هم من بلدان المغرب العربي عددهم أزيد من 640 طبيبا.

وتابع ذات المسؤول ان العدد الحقيقي هو 647 طبيبا عكس ماروّج له عبر منصات التواصل على أنه 1200. حيث بلغ عدد الناجحين من دولة تونس 40 بالمائة. في حين وصل عدد الناجحين من الجزائر 17.4 بالمائة فقط . بينما وصل عدد الناجحين من المغرب 17.1 بالمائة.

وبخصوص 17.4 بالمائة من نسبة الاطباء الجزائريين الناحجين في المسابقة وقال البروفيسور الحاج ان عدد كبير منهم يقيم بفرنسا.

طالع أيضا: وزير الصحة يعلّق على مغادرة 1200 طبيب جزائري نحو فرنسا