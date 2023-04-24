هذه حقيقة وجود جزء رابع لمسلسل “المداح”

كشف الفنان المصري حمادة هلال، حقيقة وجود جزء رابع لمسلسله الشهير “المداح“. خاصة أن النهاية كانت تشير إلى امكانية تقديم جزء جديد.

وقال حمادة هلال، خلال لقائه مع et بالعربي: “الجمهور بيطلب جزء رابع، لكن أنا محتاج أخذ فترة راحة. ومحتاج أفكر كويس هل أقدم جزء رابع ولا أعمل موضوع جديد. اللي محمسني أني أعمل جزء رابع وخامس وسادس لأن بالنسبة ليا المداح ممكن نعمل منه أساطير كتير”.

وحقق مسلسل “المداح3: أسطورة العشق” نجاحا كبيرا في شهر رمضان الماضي. وكان من أكثر المسلسلات التي حققت مشاهدات سواء على المنصات أو المحطات الفضائية. وهو استمرار لنجاح بطل العمل حمادة هلال للموسم الثالث على التوالي، بعدما قدم جزئين سابقين من السلسلة حققوا نفس النجاح.

وعن الجزء الثالث، قال حمادة هلال في تصريح خاص لـ “فيتو” إن ما شجعه على تقديم الجزء الثالث من المسلسل. هو أن “أسطورة الوادي” التي يناقشها هذا الجزء من السلسلة مختلف تمامًا عن الجزئين السابقين. حيث إن أسطورة العشق تناقش جوانب مختلفة من عالم الجن. وهو ما جعله غير متردد في تقديم العمل بل شجعه على اتخاذ تلك الخطوة.