هذه حقيقة وفاة الفنان الكبير سيد احمد أڨومي

تداول رواد منصات التواصل الإجتماعي عبر صفحات الفيسبوك إشاعة خبر وفاة الممثل القدير سيد احمد أڨومي والذي هو حي يرزق. ,حسب مصادر النهار اونلاين نقلا عن واحد من أصدقاء الفنان فإن خبر وفاة الفنان القدير أڨومي إشاعة ولا أساس له من الصحة.

وحقيقة الامر أن الوزير قنديل في سلسلة عاشور العاشر إحتفل بعيد ميلاده الـ 81 والمصادف ليوم 5 اكتوبر من كل السنة. ليفوم احد رواد الفيسبوك وسينشر الخبر على انه خبر وفاة.

ويعتبر الممثل القدير سيد احمد أڨومي من مواليد 05 اكتوب 1940 ببولوغين بالجزائر العاصمة بدأ مسيرته العملية في الستينات. حيث عمل في المسرح التلفزيون أوالسينما.ومثل سيد احمد أڨومي في أكثر من 50 فيلما، منه زاد لكوستا غافراس.

كما كان مديرا لدار الثقافة والمسرح في تيزي وزو والمسرح الوطني الجزائري، ومدير دار الثقافة بعنابة وقسنطينة (1974-1975. وعرف لدى الشباب بالوزير قنديل في سلسلة عاشور العاشر أطال الله في عمر الفنان القدير.