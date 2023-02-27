هذه حقيقة وفاة الفنان سليم خرشي والمعروف فنيا بـ “روكي البزناسي”

تداول رواد منصات التواصل الإجتماعي خبر كاذب حول وفاة الفنان القدير سليم خرشي والمعروف فنيا بـ روكي البزناسي.

وفي إتصال خص به قناة النهار طمأن الفنان القدير روكي البزناسي جمهوره ومعجبيه انه حي يرزق وهو يتواجد بصحة جيدة.

كما اكد ان الفنان سليم خرشي والمعروف فنيا بـ روكي البزناسي ان الكثير من محبيه واصدقاءه تواصلوا معه من اجل التأكد من خبر الذي نشر عبر صفحات الفيسبوك حول وفاته

وقال روكي البزناسي بخصوص مانشر حول وفاته حسبي الله ونعم الوكيل.

وإشتهر الفنان “روكي البزناسي”في سلسلة القسنطينية “أعصاب واوتار “