هذه حقيقة وفاة الممثل المصري الكبير سمير غانم

نفت نقابة المهن التمثيلية في مصر ماتم تداوله عبر منصات التواصل الإجتماعي بخصوص خبر وفاة الفنان الكبير سمير غانم.

وأوضحت الفنانة مهال نهال المكلفة عن الصحة بالنقابة أن خبر وفاة الممثل القدير سمير غانم لا أساس له من الصحة

كمل لم تنفي الفنانة أن النجم المصري الكبير يرقد بالعناية المركزة في المستشفى وحالته غير مستقرة في المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا.

في حين نفت إيمي سمير غانم خبر وفاة والدها غبر صفحتها على الانستغرام .

وعلى إثر إنتشار خبر وفاة الفنان الكبير سمير غانم تضامن عدد كبير من الفنانين مع النجم المصري داعين له الله بالشفاء

هذا وأصيب الفنان سمير غانم رفقة زوجة الممثلة الكبيرة دلال عبد العزيز وكذا بناتهما إيمي ودنيا بفيروس كورونا.