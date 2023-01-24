هذه حقيقة وفاة سيدة بدون مأوى بسبب البرد في عنابة

أصدرت مصالح ولاية عنابة، اليوم الثلاثاء بيانا، حول حادثة وفاة سيدة متأثرة بموجة البرد التي ضربت المدينة مؤخرا.

وجاء في البيان، “إنه عقب المعلومات و الفيديوهات المتداولة عبر موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك المرجوة لوفاة سيدة من فئة الأشخاص بدون مأوى بسبب موجة البرد التي اجتاحت الولاية مؤخرا، فإن والي ولاية عنابة يفند كل هذه الأخبار والمعلومات المغلوطة بشكل قطعي ، حيث أن الضحية السيدة : “ب.ف” أستاذة جامعية متقاعدة، و تمتلك سكنا خاصا و كانت تعاني من اضطراب عقلية مما يجعلها تغادر من حين إلى آخر بيتها العائلي، إلى أن وافتها المنية بأحد شوارع المدينة .

وأضاف المصدر نفسه، بأن اللجنة الولائية المكلفة بالأشخاص دون مأوى ستبقى مجندة وتباشر خرجاتها يوميا خاصة في الفترات الليلية للتكفل بهذه الشريحة من المجتمع.