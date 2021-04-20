هذه حقيقة وفاة مؤسس قناة “طيور الجنة “

كذب نجل مؤسس قناة “طيور الجنة“،خبر وفاة والده خالد مقداد الذي يرقد في العناية المركزة جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونشر المعتصم بالله فيديو عبر صفحتة طيور الجنة على الفيسبوك يوضح من خلاله الحالة الصحية لوالده ويكذب شائعات وفاة والده.

كما أكد نجله أن كل ما ينشر من اخبار عن والده لا أساس لها من الصحة وهو مجرد إشاعة تنشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي

وقال المعتصم بالله ان “الخبر الصحيح سينشر مني انا أواخي وليد عبر صفحة نجوم طيور الجنة وكذا طيور الجنة”

كما ناشد المعتصم بالله مقداد، جميع محبيه، بالدعاء لوالده “خالد مقداد” بعد دخوله العناية المكثفة وتدهور حالته الصحية.

ويعتبر خالد مقداد من مواليد 1972 بالعاصمة الكويتية مؤسس قناة “طيور الجنة“، أنجح سلسلة في القنوات الفضائية عبر العالم العربي.