هذه حقيقة وفاة 3 لاعبين من البطولة الوطنية بالطريق السيّار

نفت مصالح الحماية المدنية بسكيكدة، خبر وفاة 03 لاعبين من البطولة الوطنية لكرة القدم. في حادث مرور شهده الطريق السيّار “شرق غرب”، في شطره المار بالولاية. وهو الخبر الذي تداولته الكثير من صفحاب الفايسبوك حتى الكبرى منها عبر الوطن، طيلة صبيحة اليوم.

وفي تصريح “للنهار”، أكدت ذات المصالح، أن تناقل خبر وفاة 03 لاعبين من البطولة الوطنية الأولى إثر انقلاب سيارة كانوا على متنها، فيما تناقلت صحف أخرى أن الحادث نجم اثر اصطدام سيارتهم مع شاحنة من نوع شاكمان، وهي كل الأخبار التي نفتها مصالح الحماية المدنية، وحتى المصالح الصحية المختصة إقليميا التي اتصلت بها “النهار”.

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