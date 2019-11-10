هذه حلول عز الدين ميهوبي للأزمة الإقتصادية الجزائرية

قال المترشح عز الدين ميهوبي أن الاقتصاد يشكل نقطة عميقة في برنامجه الرئاسي، فمن بين 200 إجراء ،150 إجراء يتجه للاقتصاد الجزائري.

وأضاف أن الإرتجالية طبعت الكثير من العمل في الإقتصاد ما جعل الجزائر تدفع الفاتورة إقتصاديا، وأن العملية كانت تفتقر إلى التخطيط.

وأردف أن حل الأزمة الإقتصادية الجزائرية هو إنشاء وزارة اقتصاد كبرى تظم المالية ، الصناعة،الطاقة،البريد و تكنولوجيات الإتصال، يكون لها مخطط خاص بها .

لأنها هي قلب التحولات التي تحدث في الإقتصاد الجزائري، والسبب هو عدم التنسيق بين القطاعات.

كما يعمل على ضرورة التخلص من كل القوانين المهترئة التي لم تعد تصلح لإقتصاد يفترض أن يكون متفتحا و ان يكون دافع لتطور تنموي سريع.

كما أن حل الأزمة الجزائرية هو ضرورة الدفع بمسار الإستثمارات إلى أبعد مستوى.