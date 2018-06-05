هذه خسائر الفلاحين من موجة البَرد بتيارت

تضررت حوالي 6100 هكتار من محاصيل المختلفة أغلبها من الحبوب بسبب حبات البرد التي تساقطت السبت الماضي بولاية تيارت.

وأوضح مدير المصالح الفلاحية امحمد يحي أن البرد الذي تساقط نهاية الأسبوع الماضي ببلديتي الرصفة وسيدي عبد تسبب في خسائر فادحة قدرت مساحتها بحوالي 6100 هكتار.

وقدرت مساحة الحبوب المتضررة ب6 ألاف هكتار، و50 هكتار مخصصة لزراعة البصل و40 هكتار والبطاطس و9 هكتارات أشجار المثمرة.

وتم معاينة وإحصاء الخسائر التي تسببت فيها سوء الأحوال الجوية خاصة حبات البرد الكبيرة الحجم التي تساقطت بكثافة على المنطقة.

تم تسجيل اجمالا خلال الموسم الفلاحي الجاري تضرر 10270 هكتار من المساحة المزروعة بالحبوب بالولاية بسبب الأحوال الجوية.