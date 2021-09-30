هذه خصائص لقاح “كورونا فاك” المصنع في الجزائر

أطلق المجمع الصناعي العمومي للدواء “صيدال”، أمس الأربعاء، الإنتاج الفعلي للقاح سينوفاك الصيني الموجه ضد فيروس كورونا تحت مسمى “كورونا فاك“، من قسنطينة، في خطوة أولى تهدف لتلبية الحاجيات الوطنية .

خصاص لقاح كورونافاك

تبلغ نسبة فعالية اللقاح 78 بالمائة ضد حالات كوفيد -19 لمختلف درجات الإصابة، وفعال بنسبة 100 بالمائة في الحالات المتوسطة إلى الشديدة.

ويخزن اللقاح والذي يقدم على جرعتين، في ثلاجة عادية بدرجة حرارة ما بين 2 إلى 8 درجات مئوية.

ويستخدم في هذا اللقاح، فيروسات أو بكتيريا غير حية “مثبطة”، لتعريض جهاز المناعة في الجسم لها دون المخاطرة برد فعل خطير على المرض، لتحفيز إنتاج الأجسام المضادة التي تقاوم فيروس كورونا.

واللقاح معترف به من قبل منظمة الصحة العالمية، على عكس مخابر بعض الدول التي قامت بإنتاج اللقاح لكن دون الحصول على العلامة التجارية.

وكانت وزارة الصناعة الصيدلانية، قد أكدت أن الجزائر هي أول بلد إفريقي يطلق إنتاج اللقاح المضاد لكوفيد-19 تحت تسمية “كورونافاك” على مستوى وحدة الإنتاج صيدال بقسنطينة، وذلك طبقا لرخصة إنتاج حازتها من مختبر سينوفاك الصيني.

وقال مدير الضبط بوزارة الصناعة الصيدلانية بشير علواش، في تصريح للإذاعة الجزائرية، أنه ووفقا للإتفاق فإن صيدال ستعمل على إنتاج 320 ألف جرعة يوميا بمناوبة واحدة فقط ما يعني 8 ملايين جرعة شهريا و 95 مليون سنويا، وذلك لتلبية حاجيات السوق الوطنية المقدرة بنحو 65 مليون جرعة. وفي حال الإنتقال إلى مناوبتين يمكننا الوصول إلى إنتاج 200 مليون جرعة سنويا.

لكن لأسباب موضوعية، يضيف ذات المتحدث، فإن صيدال وضعت برنامج خاصا للإنتاج حيث ستشرع في إنتاج مليون جرعة في أكتوبر ثم مليوني جرعة في نوفمبر لتصل إلى 5.8 مليون جرعة في جانفي المقبل.

وحسب ذات المسؤول، فإن توطين اللقاح محليا سيقلص فاتورة الإستيراد، ذلك أن اللقاح المحلي أقل تكلفة بنحو 60 بالمائة من نظيره المستورد، مشيرا إلى أن الجزائر لن تكون مستقبلا بحاجة لاستيراد اللقاح عدا تلك الهبات التي تقدمها الصحة العالمية في إطار كوفاكس قائلا: “سنعمل مستقبلا على تصدير اللقاح للخارج لجلب العملة الصعبة أولا ، وأيضا في إطار مساعدة بعض الدول الصديقة والشقيقة”.

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