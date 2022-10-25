هذه خطة تطوير الخطوط الجوية الجزائرية

أكد وزير النقل، كمال بلجود على ضرورة وضع خطة جديدة لتطوير شركة الخطوط الجوية الجزائرية واستدراك الاختلالات المسجلة.

كما أوضح الوزير “أن هذه الخطة تقوم أساسا على تدعيم الأسطول الجوي لشركة الخطوط الجوية الجزائرية”. من خلال “اقتناء 15 طائرة جديدة، والتي تم الإعلان عن طلبات العروض الخاصة بها مؤخرا، إلى جانب استئجار 7 طائرات”. والتي “تعكف اللجنة المكلفة بهذه العملية على الانتهاء من دفتر الشروط في أقرب الآجال”.

وتشمل الخطة، يضيف بلجود، مشروع إعادة هيكلة الخطوط الجوية الجزائرية، الذي سيتم عرضه على مستوى الحكومة. حيث يتمثل هذا المشروع من جهة، في فتح فروع جديدة متخصصة متعلقة بالصيانة والمناولة. بالإضافة إلى الفروع الحالية للشركة وهي فرع الشحن والتموين ونظام الحجوزات.

تعديل دفتر الشروط الخاص بمنح امتياز استغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي

كما يتعلق الأمر، “بفتح الاستثمار لاستغلال خدمات النقل الجوي”، حيث أوضح بلجود أنه يخضع امتياز تشغيل خدمات النقل الجوي لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-43. الذي يحدد شروط استغلال الخدمات الجوية وكيفياته. معلنا انه “يتم في الوقت الحالي تعديل وتحيين دفتر الشروط الخاص بمنح امتياز استغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي لفائدة الخواص. حيث سيتم الإعلان عن العروض فور المصادقة عليه في القريب العاجل”.

ومن جهة أخرى، أوضح بلجود، أن الخطة تشمل تعزيز شبكة الشركة نحو البلدان الأفريقية و أمريكا و بلدان أخري. قائلا “تتجه سياسة الجزائر اليوم إلى الانفتاح أكثر على الدول الأفريقية والعالمية”. “فبالإضافة إلى 10 رحلات المفتوحة حاليا إلى المدن الإفريقية، تعتزم شركة توسيعها نحو المدن الإفريقية الأخرى”. و”هي أديس ابابا وجوهانسبورغ وليبروفيل وبرازافيل”. وتعمل الوزارة -حسبه- على دراسة فتح خطوط جديدة نحو عدة عواصم عالمية أخرى.

انجاز 5 أبراج مراقبة جديدة

كما تتضمن الخطة –يضيف وزير النقل- رفع مستوى الخدمات في المطارات من خلال العديد من المشاريع المنجرة. والتي في طريق الإنجاز من أجل تطوير المطارات. مردفا “إنجاز 5 أبراج مراقبة على مستوى مطارات الجزائر و وهران وقسنطينة وغرداية وتمنراست”. “لتعزيز سلامة و أمن الطيران المدني في المجال الجوي الجزائري ومشروع مركز جهوي للمراقبة بتمنراست”.

ويهدف المركز الجهوي إلى “التغطية الشاملة بالرادار للمجال الجوي الوطني (شمال-جنوب)”. حيث “انتهت به الأشغال ويتم حاليا تجهيزه حيث بلغت نسبة تقدمها 87 بالمائة”.

كما أشار بلجود، إلى انجاز وتجهيز وحدة متخصصة في حركة المرور الدولية في مطار وهران “السانية”. وإعادة تنظيم وتجديد المعدات في المنطقة النهائية الحالية بهذا المطار (قاعة الركاب ومنطقة الشحن).

بالإضافة الى تعزيز نظام الأمن والسلامة على مستوى المطارات التابعة لمؤسسة تسيير مصالح مطارات قسنطينة، بنسبة تقدم أشغال 95 بالمائة.

وبخصوص محور الجزائر وتمنراست، قال بلجود إنه يعتبر همزة وصل تجذب النشاط التجاري عبر مطاراتها. من خلال الانطلاق من عدة نقاط دولية مرورا عبر الوطن من اجل الانتقال إلى نقاط دولية أخرى. موضحا “أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية قامت بدراسة كيفية تطوير برنامج رحلاتها لكي يتناسب مع إستراتيجية تمحور (Hub)”.

النقل الجوي.. إنشاء محور إقليمي في تمنراست

وبالمقابل، -يضيف الوزير- تم إطلاق دراسة اقتصادية من أجل تحديد الإمكانات الاقتصادية وطرق إنشاء محور إقليمي في ولاية تمنراست. تابعا “يمكن أن يكون قطبا و بوابة للانفتاح على عدة بلدان و عواصم افريقية”.