هذه خطة بيتكوفيتش للتعرف على اللاعبين!

اضطر الناخب الوطني الجديد، فلاديمير بيتكوفيتش، إلى اللجوء لحيلة بسيطة من أجل التعرف على لاعبي الخضر، ضمن تربص مارس الجاري.

وباشر التقني البوسني، مهامه على رأس العارضة الفنية للمنتخب رسميا أمس. بإشرافه على أول حصة تدريبية، وهو لا يعرف الكثير من اللاعبين الذين استدعاهم.

وأظهرت صورة مسربة من مركز سيدي موسى، مدرب الخضر بيتكوفيتش، وهو يقف بجانب مساعده نبيل نغيز، حاملا ورقة تضم صور للعناصر الوطنية.

حيث أقدم البوسني، على نسخ صور اللاعبين بأسمائهم، وذلك، بهدف التعرف عليهم بشكل أفضل وبسرعة في الحصص التدريبية بسيدي موسى.

