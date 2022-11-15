هذه خطة وزارة التعليم العالي للتكفل بالطلبة الأجانب

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، عن إطلاق إستراتيجية جديدة تضمن التكفل “الأنجع” بالطلبة الأجانب. الذين يزاولون دراستهم بالمؤسسات الجامعية الجزائرية. وذلك بغية إعطاء “مرئية أكبر” لنظام التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر.

كما أشرف بداري، الاثنين، على مراسم يوم ترحيبي لفائدة طلبة أجانب تحت شعار “ستيودانت مرحبا داي” (Student Marhaba Day).

وفي حين، ترتكز هذه الخطة –حسب الوزير– على عدة برامج “استراتيجية وعملياتية”. من بينها “تحسين استقبال وتمدرس الطلبة ضيوف الجزائر بالمؤسسات الجامعية الجزائرية”. و”إنشاء وسم (لابل) تسلمه الوزارة الوصية إلى كل مؤسسة جامعية جزائرية تسعى إلى تحسين ظروف استقبال ومرافقة الطلبة الأجانب”.

في حين، أضاف وزير التعليم العالي، أن قطاعه يهدف أيضا إلى “مرافقة الطلبة الأجانب من طرف إطار وصي (أساتذة وإداريين)”. “خلال إقامتهم بالمؤسسة الجامعية منذ اليوم الأول إلى مرحلة تسلم الشهادة الجامعية”. وكذا “إلى تدريس بعض التخصصات باللغة الإنجليزية، مما سيكون –كما أكد عليه– حافزا لاستضافة أكبر عدد من الطلبة الأجانب بالجزائر”.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التعليم العالي قررت ابتداء من هذه السنة، تخصيص الـ14 من نوفمبر يوما خاصا بالطلبة الأجانب. على غرار يوم الطالب الجزائري المصادف لـ19 ماي من كل سنة.

وحسب أرقام مديرية التعاون والتبادل بين الجامعات بالوزارة، فقد سجلت الجزائر إلى حد الآن، قدوم ما يفوق 63 ألف طالب. ممثلين لـ27 جنسية من قارات إفريقيا وآسيا وأوروبا للدراسة بمختلف مؤسساتها الجامعية. علما أن ميدان التكنولوجيا والعلوم الدقيقة يشكل النسبة الأعلى في استقطاب هؤلاء الطلبة.

كما تمثل فئة الطلبة القادمين من الدول العربية أعلى نسبة بالجزائر تليها طلبة الدول الإفريقية ثم طلبة آسيا.

وكشفت المديرية بالمناسبة عن القيام بمشاورات مع بعض الممثلين الدبلوماسيين بالجزائر بغرض “إحياء وتجديد” مذكرات التفاهم الثنائية. والبرامج التنفيذية التي تسمح باستقبال الطلبة الأجانب بالجزائر.