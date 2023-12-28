هذه خطوات استخراج فاتورة الكراء الكترونيا

يمكن، الآن للمستفيدين من سكنات البيع بالإيجار “عدل”، استخراج فاتورة الإيجار الخاصة بهم عبر المنصة الالكتورنية.

وأشار فرع “جاست ايمو” إلى أن الخدمة متاحة 24/24 طيلة أيام الشهر. واستخراج الفاتورة يمر بعدة مراحل. أولا الدخول للموقع الرسمي لفرع عدل للتسيير العقاري، ثانيا الضغط على خانة الدفع الالكتروني. ثالثا الضغط على consulter maintenant، رابعا: إدخال رقن الملف ثم إدخال الرمز الظاهر، خامسا تأكيد الطلب وتحميل إشعار الدفع.

وأعلن، فرع التسيير العقاري لوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، أن آخر أجل لتسديد مستحقات الإيجار الشهري يكون نهاية كل شهر.

كما أوضحت “جاست ايمو”، للمستفيدين من سكنات صيغة البيع بالإيجار، أن فترة تسديد مستحقات الإيجار الشهري”. “عبر خدمة الدفع الإلكتروني تمتد إلى غاية نهاية كل شهر”.