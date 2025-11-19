هذه خطوات التسجيل لاجتياز شهادتي “البكالوريا” و”البيام”

وضعت وزارة التربية الوطنية، ترتيبات خاصة لتسجيل المترشحين المتمدرسين والأحرار لاجتياز شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط.

وأشارت الوزارة في منشور لها، أن التسجيلات ستجرى لمدة 30 يوما كاملة دون انقطاع، من يوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025. إلى يوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025 على الساعة منتصف الليل (00:00). مضيفة أنه وقبل الشروع في عملية التسجيل للإمتحانين، يتعين على مديري التربية، بصفة إلزامية، إبلاغ فروع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بقائمة المؤسسات التعليمية بتسمياتها الصحيحة. والتي يجتاز تلاميذها لأول مرة أحد الامتحانين سالفي الذكر. قصد تحيين دليل ترميز المؤسسات على مستوى الأرضية الرقمية.

كما أشارت إلى ضرورة إستخراج دليل الترميز من الأرضية الرقمية في ثلاث نسخ ومراقبته مراقبة جيدة ودقيقة، وتوقيعه وختمه من طرف مدير التربية ومدير فرع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، وتسلم نسختان (2) منه إلى فرع الديوان.

الفئات المعنية بالترشح للامتحانين

بالنسبة لامتحان شهادة التعليم المتوسط، أوضحت الوزارة أنه يشارك في هذا الامتحان، بصفة إلزامية، كل تلميذ يتابع دراسته بانتظام في قسم السنة الرابعة متوسط. كما يمكن أن يشارك فيه بصفة مترشح حرّ كل من تابع دراسته بانتظام في قسم السنة الرابعة متوسط أو في مستوى معادل، في مؤسسة للتربية والتعليم عمومية أو خاصة معتمدة. أو في مؤسسة متخصصة تابعة لقطاع التضامن الوطني، أو متحصل على شهادة إثبات المستوى صادرة عن الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد. و المترشحون المسجلون في قسم السنة الرابعة متوسط بذات المؤسسة.

اما النسبة لامتحان شهادة بكالوريا التعليم الثانوي: يشارك في هذا الامتحان، بصفة إلزامية، كل تلميذ يتابع دراسته بانتظام في قسم السنة الثالثة ثانوي. ويمكن أن يشارك فيه بصفة مترشح حر كل من تابع دراسته بانتظام في قسم السنة الثالثة ثانوي أو في مستوى معادل في مؤسسة للتربية والتعليم عمومية أو خاصة معتمدة، أو متحصل على شهادة إثبات المستوى صادرة عن الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد أو المترشحون المسجلون في قسم السنة الثالثة ثانوي بذات المؤسسة.

التسجيل في الإمتحانين

يقوم مديرو التربية ومدير الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد بإشهار الإعلانات التي يسلمها الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات والملصقات الخاصة بالتسجيلات. بجميع الوسائل المتوفرة في الموقع الرسمي لمديرية التربية المراكز الولائية للتعليم والتكوين عن بعد.

أ - بالنسبة للمترشحين المتمدرسين

يقوم مديرو مؤسسات التربية والتعليم العمومية والخاصة عبر حساباتهم على الأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية في واجهة التسجيلات في الامتحانات الرسمية. بتسجيل التلاميذ المعنيين ومراقبة وتحيين معلوماتهم، وحجز المعلومات غير المتوفرة بالأرضية الرقمية، بكل دقة وعناية.

كما يقوم النظام المعلوماتي بإنشاء حساب خاص اسم المستخدم، كلمة المرور لكل تلميذ مترشح. ويمكن للولي الحصول على معلومات هذا الحساب والمعلومات الشخصية لابنه للتأكد من صحتها. أو عن طريق » https://awlyaa.education.dz« وخلوها من أي خطأ عبر فضاء الأولياء إدارة المؤسسة التعليمية.

هذا الحساب سري وشخصي يستعمل في دفع حقوق الترشح، والولوج إلى مواقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات عند مراجعة البيانات. وسحب الاستدعاءات، والاطلاع على النتائج.

بالنسبة للمترشحين الأحرار :

كما يقوم المترشحون الأحرار، بمن فيهم المترشحون المنتسبون للديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد.

بتسجيل أنفسهم عبر موقعي الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات الآتيين:

بالنسبة لامتحان شهادة التعليم المتوسط https://bem.onec.dz

بالنسبة لامتحان شهادة البكالوريا https://bac.onec.dz وذلك باتباع خطوات حجز البيانات الخاصة بإثبات المستوى الدراسي المطلوب للترشح، حجز البيانات الخاصة بمعلومات الترشح. حجز البيانات الشخصية للمترشح. وإنشاء حساب خاص به اسم المستخدم كلمة المرور. هذا الحساب سري وشخصي يستعمل في دفع حقوق الترشح الولوج إلى مواقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات عند مراجعة البيانات. وسحب الاستدعاءات والاطلاع على النتائج. ويمكن للمترشحتفعيل خدمة المصادقة الثنائية (FA)، للرفع من مستوى حماية بياناته الشخصية.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور