هذه خطوات تقديم طلب استرجاع رسوم تأشيرة العمرة

كشفت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم السبت، عن خطوات تقديم طلب استرجاع رسوم التأشيرة، وأجور الخدمات الإلكترونية ومبالغ التأمين.

وحسب الخطوات التي نشرتها وزارة الحج والعمرة السعودية، يتم في البداية إرسال طلب إرجاع رسوم تأشیرة، وأجور الخدمات الإلكترونیة والتأمین، إلى الوكيل الخارجي ممثلا في شركة العمرة.

وبعد استقبال طلب إرجاع رسوم تأشیرة وأجور الخدمات الإلكترونیة والتأمین، يتم التأكد من الطلب، إن كان مطابقا أو غير مطابق.

ففي حال مطابقة طلب استرجاع رسوم تأشيرة العمرة، يتم معالجة الطلب وتحويل المبالغ المستحقة، مع إرسال إشعار بقبول الطلب وتحویل المبالغ المستحقة.

أما في حال عدم مطابقة طلب استرجاع رسوم تأشيرة العمرة، يتم إرسال إشعار بعدم قبول الطلب.