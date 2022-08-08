هذه خطورة تكرر الإصابة بكوفيد

تحدث عالم المناعة الروسي نيقولاي كريوتشكوف، عن أخطار تكرر الإصابة بمرض “كوفيد-19“.

وقال العالم، في تصريح لصحيفة “إزفيستيا”: “تكمن الخطورة في أن تكرر الإصابة، يؤدي إلى عواقب صحية أخطر. حتى بين الأشخاص متوسطي العمر الأصحاء نسبيا”.

وأوضح العالم، أنه وبالنسبة للجهاز المركزي، يشعر المصاب بضباب في الرأس، وصداع وقلق واضطراب في التركيز وحتى الكآبة.

كما يزداد التعرق ويتسارع النبض، ويسبب عند البعض تساقط الشعر وفقدان حاسة الشم.

وأشار ذات المتحدث، إلى أن تكرر الإصابة بمرض “كوفيد-19” أصبحت شائعة. وذلك لأن متحور “أوميكرون” يخلق مناعة أضعف بكثير من الخيارات الأخرى، وتستمر فترة قصيرة فقط.

ودعا العالم الروسي، إلى ضرورة إعادة التلقيح بعد مضي ستة أشهر على التلقيح الأساسي، من أجل تعزيز مناعة الجسم.