هذه ردة فعل النجوم الأتراك بعد مجزرة مستشفى غزة

إنتفض نجوم الدراما التركية، ليلة أمس، بعد الحادث الوحشي الذي ارتكبه الإحتلال الصهيوني بحق الأبرياء في غزة.

وكانت مجزرة أمس الأصعب والأقسى، حيث تجرأ الإحتلال على قصف مستشفى يأوي جرحى الحرب خاصة من الأطفال والنساء، في مأساة تعد مجزرة القرن الواحد والعشرين.

وخلف القصف الإسرائيلي الذي استهدف ساحة مستشفى المعمداني في غزة 500 شهيد، معظمهم من النساء والأطفال.

وكتبت النجمة التركية، يلديز تشاري اتيكصوي، بعد الفاجعة، على حسابها بانستغرام: “هذه مجزرة.. اسرائيل ارهابية”.

فيما كتبت زميلتها الفنانة سودة زلال جولير: “ليعاقب الله من ارتكب هذا الظلم وكل من غض الطرف عنها”.

وبدوره، كتب النجم التركي بيرك أتان: “القتلة الحقراء، عديمة الشرف اسرائيل قصفت مستشفى.. هؤلاء مخلوقات متوحشة وليس بهم دم”.

واستنكرت الفنانة التركية بينار دينيز قصف المستشفى وكتبت: “لا يمكنني النظر.. قلبي يوجعني لا أتحمل النظر. عدم القدرة على فعل شيئ شعور مخيف.. لماذا العالم يصمت على هذا الظلم”.

فيما كتب النجم بوراك أوزجيفيت: “لا يوجد أي تفسير لإطلاق النار على المستشفى.. كيف يمكن أن يحدث هذا في هذا العصر.. القلب لا يتحمل الصور؟”.

وبدوره شارك نجم الحفرة، الفنان آراس بولوت إينيملي، مقطع فيديو يتحدث عن الوضع الصعب الذي تعيش فيه غزة تحت القصف بلا أدوية ولا معدات لإستقبال الكم الهائل من الجرحى”.