هذه ردة فعل ماكرون حول الحكم على صنصال بـ 5 سنوات سجنا 

ناشد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، السلطات العليا بالجزائر، السماح لصنصال بالعلاج خارج السجن.

وفي تصريح لـ قناة LCI الفرنسية، قال ماكرون: “أعلم أنه يمكنني الاعتماد على الفطرة السليمة والإنسانية للسلطات العليا بالجزائر، وعلى أيّ حال، أتمنى ذلك حقًا”.

وجاء هذا التصريح عقب صدور الحكم على الكاتب الفرانكو-جزائري، بوعلام صنصال، بـ 5 سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار.

وفي السياق ذاته، ناشد ماكرون السلطات الجزائرية السماح لـ صنصال بتلقي العلاج لمرض السرطان الذي يعاني منه خاج السجن.

وقال ماكرون: “أناشد إنسانية السلطات في الجزائر بالنظر في وضعه الصحي ليتمكن من العلاج خارج السجن”.

وأضاف قائلاً: “لي أمل كبير في أن يتمكن صنصال من أن يصبح رجلا حرا مرة أخرى”.

وتم اعتقال بوعلام صنصال، البالغ من العمر 75 عامًا، في نوفمبر 2024 عند وصوله إلى مطار الجزائر العاصمة قادمًا من باريس.

ووجهت له تهم المساس بوحدة الوطن، إهانة هيئة نظامية، القيام بممارسات من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني، وحيازة فيديوهات ومنشورات تهدد الأمن والاستقرار الوطني، الإهانة والقذف الموجّه ضد الجيش الوطني الشعبي، الترويج عمدا لأخبار كاذبة من شأنها المساس بالنظام العمومي والأمن العام. وحيازة وعرض لأنظار الجمهور منشورات وأوراق وفيديوهات من شأنها المساس بالوحدة الوطنية.

وأصدرت، أمس الخميس، محكمة الجنح بدار البيضاء حكماً بـ 5 سنوات حبسا نافذا في حق المتهم الموقوف الكاتب الجزائري، بوعلام صنصال، وبغرامة مالية نافذة قدرها 500 ألف دينار، مع مصادرة كل المحجوزات.