هذه ردود الفعل الدولية بعد وقف إطلاق النار المقترح في غزة

يوم أمس الجمعة، قدم جو بايدن خارطة طريق لوقف إطلاق النار في غزة.

ورحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالخطة “الواقعية”.

وتتراجع ردود الفعل الدولية بعد أن قدم الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة 31 ماي. أحدث خريطة طريق لوقف إطلاق النار في غزة.

ورحبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بالاقتراح الذي يتضمن، بحسب جو بايدن. انسحاب القوات الإسرائيلية من “المناطق المأهولة في غزة” لمدة ستة أسابيع. ووقف كامل لإطلاق النار.

وكتبت أنالينا بيربوك على موقع X أن الاقتراح “يقدم بصيص أمل وربما مخرجا من الصراع”.

رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بخريطة لوقف إطلاق النار في غزة. قائلة إنها توفر “فرصة حقيقية” لإنهاء الحرب.

وقال رئيس اللجنة: “إنني أتفق تماما مع بايدن في أن الاقتراح الأخير يوفر فرصة حقيقية للتحرك. نحو إنهاء الحرب ومعاناة المدنيين في غزة. إن هذا النهج المكون من ثلاث خطوات متوازن وواقعي. ويحتاج الآن إلى دعم جميع الأطراف”. كتب على وسائل التواصل الاجتماعي.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الكيان الصهيوني وحماس إلى “اغتنام الفرصة” لتحقيق “سلام دائم في الشرق الأوسط”.

واعتبرت حركة حماس الإسلامية الفلسطينية، في وقت متأخر من مساء اليوم الجمعة. الاقتراح الجديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة المرتبط بالإفراج عن الرهائن “إيجابيا”، بحسب بيان صحفي.

وقالت حماس في هذا البيان الصحفي إن “حماس تنظر بإيجابية إلى ما تضمنه خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن. بشأن وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب القوات الصهيونية من غزة وإعادة الإعمار وتبادل الأسرى”.

ودعا جو بايدن، في كلمة ألقاها من البيت الأبيض. حماس إلى قبول هذه الخطة المقدمة على حد قوله إلى حماس عبر الوسيط القطري.