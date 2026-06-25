هذه رزنامة إعادة التسجيلات الجامعية للموسم 2026-2027

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن رزنامة إعادة التسجيلات الجامعية الخاصة بالموسم الجامعي 2026-2027. وذلك في إطار التحضير للدخول الجامعي المقبل وتوحيد آجال مختلف العمليات البيداغوجية عبر مؤسسات التعليم العالي.

وحسب مراسلة صادرة عن المديرية العامة للتعليم والتكوين، تنطلق عمليات إعادة التسجيل الجامعي للطلبة القدامى. عبر النظام المعلوماتي المدمج “بروغرس” ابتداءا من يوم الثلاثاء 23 جوان 2026. وذلك وفق مؤشرات نسبة إنجاز المداولات النهائية للموسم الجامعي الحالي.

كما حددت الوزارة يوم الاثنين 13 جويلية 2026 موعد لانطلاق عمليات دفع رسوم إعادة التسجيل البيداغوجي والإيواء والنقل الجامعي. على أن تتم هذه الإجراءات حصريًا عبر الدفع الإلكتروني باستخدام البطاقة الذهبية، مع الاستغناء عن الدفع بواسطة الحوالة البريدية.

وفي السياق ذاته، تم تحديد يوم الأربعاء 15 جويلية 2026 كآخر أجل لاستكمال جميع العمليات البيداغوجية المتعلقة بالسنة الجامعية 2025-2026، فيما سيكون يوم السبت 25 جويلية 2026 آخر موعد لتفعيل أو إلغاء حسابات الطلبة الجامعيين على نظام “بروغرس”.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار مواصلة رقمنة الخدمات الجامعية وتحسين تسيير المسار الدراسي للطلبة، بما يضمن انطلاقة منظمة للموسم الجامعي الجديد.

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