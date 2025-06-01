هذه رزنامة إعادة التسجيلات الجامعية للموسم الجامعي 2025-2026

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن رزنامة إعادة التسجيلات الجامعية للموسم الجامعي 2025-2026

وقد تم تحديد يوم الثلاثاء 15 جويلية القادم ، كآخر أجل لإتمام جميع العمليات البيداغوجية المرتبطة بالسنة 2025-2024 الجامعية.

و تحديد يوم الإثنين 23 جوان الجاري، البداية عمليات إعادة التسجيلات الجامعية للموسم الدراسي 2025 2026، لغير الطلبة الجدد على النظام المعلوماتي المدمج بروغرس (PROGRES). حسب مؤشرات نسبة إتمام المداولات النهائية لنتائج الموسم الجامعي الحالي.

كما تم تحديد يوم الأربعاء 16 جويلية من سنة 2025 لبداية دفع رسوم إعادة التسجيل البيداغوجي، الإيواء الجامعي والنقل الجامعي. للموسم الدراسي 2025 2026.

واكدت الوزارة أن عملية التسجيل مرتبطة بعمليات الدفع الإلكتروني للرسوم عبر الخط على غرار إجراءات السنة الفارطة، باستعمال بطاقة الدفع البطاقة الذهبية حصرا. مع الاستغناء عن الإجراء المتعلق بالدفع بحوالة البريد.

كما أكدت الوزارة أنه تم تحديد يوم الإثنين 28 جويلية. لإلغاء تفعيل جميع حسابات الطلبة الجامعيين على النظام المعلوماتي المدمج بروغرس (PROGRES) .