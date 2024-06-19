هذه رزنامة إعادة التسجيلات الجامعية

حدّدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رزنامة إعادة التسجيلات الجامعية للموسم الجامعي 2024-2025.

وحسب التعليمة المرسلة إلى رؤساء الندوات الجهوية للجامعات، و مديري مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي. فإن التعليمة تهدف إلى تنظيم العملية الوطنية لإعادة التسجيلات الجامعية، وتوحيد أزمنة العمليات البيداغوجية.

وأضافت التعليمة، أنه تقرر إعتماد رزنامة زمنية خاصة يتعين الإلتزام والتقيد بها. تفاديا لأي إختلال أو تفاوت

من مؤسسة جامعية إلى أخرى. حيث تم تحديد يوم الإثنين 15 جويلية من سنة 2024 كآخر أجل لإتمام جميع العمليات البيداغوجية المرتبطة بالسنة الجامعية 2023-2024.

كما تم تحديد يوم الأحد 23 جوان من سنة 2024، لبداية عمليات إعادة التسجيلات الجامعية للموسم

الدراسي 2024-2025. لغير الطلبة الجدد على النظام المعلوماتي المدمج بروغرس (PROGRES)، حسب

مؤشرات نسبة إتمام المداولات النهائية لنتائج الموسم الجامعي الحالي.

بالإضافة كذلك إلى تحديد يوم الثلاثاء 16 جويلية من سنة 2024 لبداية دفع رسوم إعادة التسجيل البيداغوجي الإيواء الجامعي. والنقل الجامعي للموسم الدراسي 2024-2025.

وللتبيان، فإن تجسيد العمليات المذكورة أعلاه مرتبط أساسا بعمليات الدفع الإلكتروني للرسوم عبر الخط على غرار إجراءات السنة الفارطة باستعمال بطاقة الدفع البطاقة الذهبية حصرا، مع الاستغناء عن الإجراء المتعلق بالدفع بحوالة البريد). كما تم تحديد يوم الأحد 28 جويلية من سنة 2024. لإلغاء تفعيل جميع حسابات الطلبة الجامعيين على النظام المعلوماتي المدمج بروغرس (PROGRES)