هذه رزنامة التسجيلات الجامعية والطعون للطلبة الجدد

افاد المدير العام للتعليم والتكوين العاليين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، علي شكري، أنه تم إعداد منشور وزاري تم توقيعة يوم 14 جويلية من طرف الوزارة الوصية.

ويهدف المنشور إلى تحديد القواعد العامة المطبقة في مجال التسجيل الأولي وتوجيه حاملي شهادة البكالوريا الجدد بعنوان السنة الجامعية 2024-2025.

كما أكد البورفيسور علي شكري في تصريح للتلفزيون العمومي، اليوم الاثنين، أن “التسجيلات الأولية ستكون بداية من يوم غد الثلاثاء 23 جويلية إلى غاية 27 جويلية الجاري”. “فيما تكون فترة تأكيد التسجيلات من 28 جويلية الجارية إلى غاية 03 أوت المقبل. ليتم الإعلان عن النتائج النهائية يوم 06 أوت المقبل”.

في حين، أوضح شكري ، أن “خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 15 أوت، تبدأ عملية التسجيلات النهائية لحاملي شهادة البكالوريا الجدد. الذين تحصلوا على رغباتهم عبر الخط “. مؤكدا أن “التسجيل النهائي يتم عن طريق دفع رسوم التسجيل. حيث يتحصل الطالب بعدها على بطاقة افتراضية عن طريق الهاتف”. فيما ستكون فترة الطعون بداية من 7 إلى 9 أوت المقبل عبر الخط، بالنسبة لحاملي شهادة البكالوريا الجدد الذين لم يتحصلوا على رغباتهم”.

كما قال المتحدث إنه “تم اعتماد رموز الاستجابة السريعة لتسهيل عملية الولوج إلى كل المعلومات التي يريد الطالب معرفتها”. و”يخص الرمز الأول بوابة حامل شهادة البكالوريا الجديد”. و”الثاني التسجيلات الأولية والاطلاع على نتائج التوجيه، فيما يتعلق الرمز الثالث بالتسجيلات النهائية”.

وفيما يخص التخصصات الجديدة كشف المدير العام للتعليم والتكوين العاليين، أنه “تم تأهيل 32 عرض تكوين جديد لكل تخصصات. خاصة التى تنتمي إلى ميدان العلوم والتكنولوجيا”. فضلا “عن فتح عروض تكوين في تكنولوجيا تصنيع السيارات، ليسانس في هندسة النسيج بجامعة غليزان”. و”كذا ليسانس في اللغة الصينية بجامعة الجزائر 2، وإنشاء معهد وطني للفنون بجامعة وهران”. وكذا “المدرسة الوطنية العليا للأمن السيبراني” بالقطب العلمي والتكنولوجي بسيدي عبد الله وذلك بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني”.