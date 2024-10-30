هذه رزنامة العطل للسنة الجامعية 2024-2025

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رزنامة العُطل للسنة الجامعية 2024-2025، حسب قرار للوزارة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن العطلة الجامعية الفصلية للسنة الجامعية 2024 2025 بالنسبة لفصل الشتاء. ستكون إبتداء ًمن يوم الخميس 19 ديسمبر 2024 مساءً إلى غاية يوم السبت 04 جانفي 2025 صباحا.

وعطلة فصل الربيع ستكون إبتداءً من يوم الخميس 20 مارس 2025 مساءً إلى غاية يوم السبت 05 أفريل 2025 صباحا.

أما عطلة فصل الصيف، فقد حددت إبتداءً من يوم الخميس 10 جويلية 2025 إلى غاية يوم السبت 06 سبتمبر 2025 صباحا.

ويمكن المؤسسات التعليم العالي التي عرفت تأخرا في إنجاز الأعباء البيد غوجية والعلمية تمديد السنة الجامعية 2024-2025 إلى غاية يوم الخميس 24 جويلية 2025 مساء كحد أقصى، حسب ذات البيان.

وأشارت الوزارة أن هذه الإجراءات لا تطبق على الموظفين الإداريين والتقنيين وأعوان المصالح.

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