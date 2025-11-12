هذه رزنامة العطل.. وتمديد السنة الجامعية الى غاية 23 جويلية لهذا السبب

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رزنامة العطل الجامعية بعنوان السنة الجامعية 2025-2026.

وقد تم تحديد عطلة الشتاء في الفترة الممتدة من من يوم الخميس 18 ديسمبر 2025 مساء الى يوم السبت 03 جانفي 2026 صباحا.

كما تم تحديد عطلة الربيع الجامعية 2025 /2026 بالنسبة لفصل الربيع، إبتداء من يوم الخميس 19 مارس 2026 مساء إلى يوم السبت 04 أفريل 2026 صباحا.

اما عطلة الصيف فستكون إبتداء من يوم الخميس 09 جويلية 2026 مساء إلى يوم السبت 05 سبتمبر 2026 صباحا.

و أعلنت الوزارة، بانه يمكن لمؤسسات التعليم العالي، التي عرفت تأخرا في إنجاز الأعباء البيدغوجية والعلمية. تمديد السنة الجامعية 2025-2026. إلى غاية يوم الخميس 23 جويلية 2026 مساءا كحد أقصى.

على أن لا تطبق هذه الإجراءات على الموظفين الإداريين والتقنيين وأعوان المصالح.