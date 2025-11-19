هذه رزنامة العمليات المتعلقة بالتسجيلات لاجتياز “البكالوريا” و”البيام”

وضعت وزارة التربية الوطنية رزنامة العمليات المتعلقة بالتسجيلات في امتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا دورة 2026.

وحسب المنشور الوزاري للوزارة، فإن فترة التسجيلات لامتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة بكالوريا التعليم الثانوي ودفع حقوق التسجيل باعتماد خدمة الدفع الإلكتروني. ستكون من يوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 إلى يوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025.

المصادقة على صحة المعلومات الخاصة بالمستوى الدراسي للمترشح الحر ستكون من يوم الإثنين 22 ديسمبر 2025 إلى يوم الخميس 08 جانفي 2026. و تسليم مديري التربية ومديري المراكز الولائية للتعليم والتكوين عن بعد الوثائق الخاصة بعملية تسجيل المترشحين المتمدرسين. والمترشحين الأحرار إلى فروع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ستكون قبل يوم الاربعاء 14 جانفي 2026.

أما دراسة ومعالجة الحالات التي لم يتم المصادقة عليها من طرف مديري المؤسسات التعليمية. أو المراكز الولائية للتعليم والتكوين عن بعد من يوم الأحد 11 جانفي 2026 إلى الإثنين 19 جانفي 2026.

فتح موقعي الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات للتأكد من التسجيل في الامتحان. ومن صحة البيانات من يوم الإثنين 26 جانفي 2026 إلى يوم الإثنين 09 فيفري 2026.

قيام مديري المؤسسات التعليمية أو المراكز الولائية للتعليم والتكوين عن بعد بتصحيح الأخطاء في المعلومات الشخصية المبلغ عنها من طرف المترشحين. قبل يوم الثلاثاء 10 فيفري 2026 كآخر أجل. في حين يكون إبلاغ مدير التربية فرع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بتحويل أي تلميذ مترشح من مؤسسة تعليمية إلى أخرى قبل نهاية شهر فيفري 2026 كآخر أجل.

