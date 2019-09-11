هذه رزنامة مسابقات الإلتحاق بالتكوين في الدكتوراه 2019/2020

اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن رزنامة مسابقات الإلتحاق بالتكوين في الطور الثالث للسنة 2019/2020.

وقالت مديرية التكوين في الدكتوراه والتأهيل الجامعي التابعة للوزارة في بيان لها ان الارضية الرقمية لتسجيل المشاركة في مسابقة الالتحاق بالتكوين في الطور الثالث 2019/2020 مفتوح للراغبين في التسجيل على الموقع من 15 الى 23 سبتمبر الجاري.

ويمكن للمرشحين تأكيد الخيارات عبر الموقع من 24 الى 25 سبتمبر الجاري.

فيما خصصت الفترة من 26 الى 30 سبتمبر لمراقبة مطابقة الملفات على مستوى مصالح المؤسسات الجامعية المكلفة بالتكوين فيما بعد التدرج.

ويتم دراسة الملفات من قبل لجنة التكوين في الدكتوراه في الفترة من 1 الى 4 أكتوبر المقبل.

فيما يتم الاعلان عن قائمة المترشحين المقبولين بتاريخ 5 أكتوبر المقبل، وخصصت الفترة من 6 الى 7 أكتوبر لإيداع الطعون التي يتم دراستها من 8 الى 9 أكتوبر.

ويتم بتاريخ 10 أكتوبر الاعلان عن القائمة النهائية للمترشحين للمسابقة، التي ستجرى في الفترة من 17 الى 19 أكتوبر المقبل.

وتجرى المسابقات في يوم واحد على مستوى المؤسسات الجامعية في المدة المحددة، فيما تنشر المنتائج بعد 3 ايام من اجراء المسابقى كأقصى حد.

ويتم تسجيل المترشحين الفائزين في المسابقات في مؤسسة جامعية واحدة خلال ال15 يوم الموالية للاعلان الرسمي للنتائج النهائية.