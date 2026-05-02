هذه رسالة رئيس الجمهورية للمرأة الجزائرية حول ممارسة السياسة

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يجب الابتعاد عن الأفكار الرجعية فيما يتعلق بمكانة المرأة في الحياة السياسية.

وفي لقاءه مع الصحافة الوطنية كشف رئيس الجمهورية أكد أن المرأة الجزائرية التي شاركت في الجهاد وتحرير الوطن يحق لها ما يحق للرجل في الممارسة السياسية.

وأضاف الرئيس تبون بهذا الخصوص أنه يجب على المرأة الجزائرية انتزاع مكانتها بنفسها وإثبات جدارتها في كل الميادين والقطاعات خصوصا باقتحام المجال السياسي.

كما قال رئيس الجمهورية انه “لا مانع لدي في تعيين امرأة في منصب الوزير الأول إن توفرت فيها الكفاءة”.