هذه رسالة سيف الإسلام القذافي لليبيين بعد رفض ترشحه للانتخابات

وأضاف نجل معمر القذافي:” علينا جميعًا الاستمرار في عملية استلام البطاقات الانتخابية.. وبقوة”.

وللإشارة، كانت منصة “تويتر” في 18 نوفمبر الجاري، قد أغلقت حساب سيف الإسلام القذافي بعد ساعات من فتحه، لكنها الإغلاق استمر أياما معدودة فقط حيث أعادته إلى العمل مجددا.

https://www.facebook.com/SyfAlqdhafy/posts/118578843965374

ليبيا.. مفوضية الإنتخابات تستبعد سيف الإسلام من الترشح

وكانت مفوضية الانتخابات في ليبيا قد استبعدت سيف الإسلام القذافي من الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل.

وفي المقابل قبلت المفوضية ملفات ترشح رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، واللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وأصدرت مفوضية الانتخابات أمس الأربعاء قائمة المستبعدين من الترشح للانتخابات الرئاسية وعددهم 25 من أصل 73 قدموا أوراق ترشحهم. ومن بينهم سيف الإسلام نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي. كما تم استبعاد رئيس الوزراء السابق علي زيدان، وكذا رئيس المؤتمر الوطني العام السابق نوري بوسهمين.

وأوضح بيان المفوضية أن قرار الاستبعاد استند على عدم توفر شروط الترشح لدى الأسماء التي وردت في القائمة. وذلك بعد انتهاء عملية التحقق من أهليتهم بناء على إفادات جهات التخصص، وهي النائب العام ورئيس جهاز المباحث الجنائية ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية.