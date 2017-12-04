هذه رسالة محرز لبرشلونة..

يواصل الدولي الجزائري، رياض محرز “الأشقر” صناعة الحدث، بحُلته الجديد، لدرجة أن ردود الفعل لاتزال غزيرة، رغم مرور يومين كاملين.

ووضع “كريستن هينيغ” الإعلامي في “الغارديان” تعليقا ساخرا بشأن اليساري الساحر، مُعتبرا بأنه يقوم بكل شيء للفت أنظار برشلونة.

ووضع الإعلامي في “تويتر” ما أسماه رسالة محرز على الشكل التالي :”عزيزتي البارصا، لقد كتبت إليك ولكني لاتتصلين”

وأضاف :”لقد تركت هاتفي مفتوحا طيلة الوقت، ولكن يبدو بأنك لم تتلقي رسائلي لحد الآن”.

يُشار بأن الجناح الطائر للمنتخب الوطني، يعترف في كل مرة بأنه حالم بالإنتقال ل”البلوغرانا” منذ نعومة أظافره.