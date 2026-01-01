هذه رسالة وزير الفلاحة للفلاحين بمناسبة السنة الجديدة

تقدّم وزير الفلاحة، ياسين وليد، بأخلص التهاني وأطيب التمنيات إلى جميع الجزائريات والجزائريين بمناسبة حلول سنة 2026، داعياً أن تكون سنة خير وصحة واستقرار للبلاد.

وفي منشور له على صفحته الرسمية على منصة الفايسبوك وجه الوزير تحية خاصة للفلاحين. الذين وصفهم بـ صنّاع الأمن الغذائي وحماة الأرض. معربًا عن تقديره لجهودهم المستمرة وعملهم الدؤوب في خدمة الجزائر.

وقال الوزير:”كل عام وأنتم بخير، سنة 2026 تكون سنة عطاء وإنجاز للجميع، مؤكدا على الدور الحيوي. للقطاع الفلاحي في دعم التنمية الوطنية وتحقيق الأمن الغذائي.