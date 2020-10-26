هذه شروط أداء العمرة للقادمين من خارج السعودية

اشترطت السعودية على الذين يرغبون في أداء مناسك العمرة من خارج المملكة، امتلاك شهادة فحص لفيروس كورونا تكون نتيجته سلبية.

كما اشترطت السلطات السعودية، إن لا يقل سن المعتمرين عن 18 سنة ولا يتجاوز 50 سنة.

كما اشترطت السعودية، على المعتمرين من خارج السعودية، احترام بروتوكولات الحجر الصحي، والسير وفق ضوابط دقيقة أثناء تأدية الصلاة، سواء داخل الحرم الشريف والمسجد النبوي في المدينة المنورة وفي الروضة الشريفة.

وفي ذات السياق، يشترط على القادمين إلى المملكة لأداء مناسك العمرة ، الحصول على شهادة اجتياز الفحص الطبي لفيروس كورونا، بنتيجة سلبية لا يتجاوز مدة أخذ العينة 72 ساعة.

كما اشترط المشرفون على عملية العمرة من الوكالاء، الحرص على المعتمرين بإتباع نظام الحجر الصحي داخل التراب السعودي مدة 3 أيام لكل معتمر.

بالاضافة إلى تكوين أفواج من المعتمرين، لا يتعدى عدد كل فوج 50 شخص.

أما فيما يخص الوجبات الغذائية، فالوكالة المنقلة للمعتمرين مكلفة بتوفير ثلاث وجبات، ذات نوعية جيدة، كل اليوم خلال فترة الحجر.

هذا وستبدأ المرحلة الثالثة من العودة التدريجية للعمرة، الأحد القادم.