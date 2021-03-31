هذه شروط أداء صلاة التراويح في رمضان المبارك

اصدرت لجنة الفتوى التابعة لوزارة الشؤون الدينية والاوقاف مساء اليوم بيانا بخصوص الترخيص لإقامة صلاة التراويح شهر رمضان المبارك.

وأوضح بيان لجنة الفتوى انه تم الترخيص للمصلين بأداء صلاة التراويح خلال شهر رمضان المبارك ولكن وفق شروط .

وأكدت اللجنة في ذات البيان على ضررورة التقيد بالبرتوكول الصحي الخاص بالمساجد من أجل الوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19.

ونشرت اللجنة شروط التي وجب التقيد بها لأداء صلاة التراويح خلال رمضان وهي:

المساجد المعنية بصلاة الجمعة والصلاوات الخمس ستؤدى فيها صلاة التراويح.

تفتـح المسـاجـد 15 دقيـقة قبل صلاة العشاء و تغلق 15 دقيقة بعد إكمال صلاة التراويح.

تؤدى صلاة التراويح بحزب واحد من القران على أن لا تتجاوز مدتها نصف ساعة.

فتح المساجد للنساء لأداء صلاة التروايح في شهر رمضان المبارك.

إستثناء الحوامل والمرضعات منهن ومنع اصطحاب الأطفال.

أما فيما يخص بيوت الوضوء والمكاتب فستبقى مغلقة في جميع المساجد.

تعليق النشاطات المسجدية الأخرى على غرار درس الجمعة والدروس التي تسبق صلاة التراويح.

لاتؤدى الصلاة التراويح بالطرق المتصلة بالمساجد.

كما وجب التقيد بالبرتوكول الصحي الخاص بالمساجد وهو كاالاتي:

وضع الكمامة الطبية إجباريا

التباعد الإجتماعي بين المصلين متر على الاقل

إحضار السجادة الخاصة بالصلاة ضروروي

التأكد من غسل الايدي بالمحلول المطهر عند الدخول

رفع الكتب والمصاحف وكذا حاملات المصاحف

الوضوء في البيت

رفع جميع مبردات المياه والثلاجات داخل المسجد

الحرص على التهوية الجيدة في المسجد.

غلق دورات المياه

قياس درجات الحرارة للقائمين على المسجد وكذا للمصلين عقب الدخول إلى المسجد.