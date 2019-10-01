هذه شروط إجراءات إكتتاب التوقيعات الفردية للمترشحين للرئاسيات

دعا رئيس الغرفة الوطنية للمكتتبين القضائيين عبد الكريم بوقطيب، المحضرين القضائيين، إلى تسهيل عمليات إجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للرئاسيات.

وجاء في مذكرة للغرفة الوطنية للمحضريين القضائين: ” يرجى من المحضرين القضائيين تسهيل إجراءات إكتتاب التوقيعات للأشخاص الذين يتقدمون لدى مكاتبهم العمومية وبدون مقابل”.

وأضاف البيان بأنه وقبل القيام بهذا الإجراء، يجب التأكد من الحضور الشخصي للموقع مصحوبا بوثيقة تثبت الهوية.

وكذا التأكد من صفة الناخب للموقع بتقديمه بطاقة الناخب، أو شهادة تسجيله في القائمة الإنتخابية الصادرة عن المصالح المعنية.

وأن يكون مكان إقامة المذكور في مطبوع اكتتاب التوقيعات، هو نفسه المسجل في بطاقة الناخب أو شهادة تسجيل في القائمة الإنتخابية.

وذلك تطبيقا للقانونى العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق لـ25 أوت 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم.

وتطبيقا للقانون العضوي رقم 19-07 المؤرخ في 14 محرم عام 1441 الموافق لـ14 سبتمبر 2019، والمتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وتطبيقا للقرار المؤرخ في 18 محرم 1441 الموافق لـ 18 سبتمبر 2018، المتضمن تحديد إجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية، لصالح المترشحين للانتخابات الرئاسية والتصديق عليها.

وفي الأخير، دعا عبد الكريم بوقطيب، المحضرين القضائيين، بضرورة المساهمة الفعالة والتحلي بكل مسؤولية بخصوص هذه العملية.

وذلك كون العملية، تكتسي أهمية خاصة لإنجاح الإستحقاق الإنتخابي، وكونها واجب وطني وأمني.