هذه شروط إستئناف نشاطات النقل الحضري على مستوى الوطني

رخصت الحكومة باستئناف نشاطات النقل الحضري للمسافرين بالحافلات وبالترامواي عبر كامل ولايات البلاد بعد توقف دام 3 اشهر.

وجاء هذا القرار بعد رفع الحجر على بعض الانشطة التجارية وعودتها للممارسة عملها مع التقيد بالتدابير الإحترازية.

كما تم قرر الوزير الاول عبد العزيز جراد رفع الحجر كليا عن 19 ولاية بينما تم تمديد الحجر الجزئي على 29 ولاية.

بالموازات مع قرار إستئناف نشاطات النقل الحضري إتخذت الحكومة عدة تدابير إحترازية وجب التقيد بها وهي:

منع دخول الـمسافرين دون ارتداء القناع الواعي منعا باتا.

تزويد الـمقاعد بأغلفة بلاستيكية لتسهيل عمليات تطهيرها.

إقرار ممسحات للأحذية.

إقرار فتح النوافذ وكل أنظمة التهوية الطبيعية.

تحديد عدد الـمسافرين حسب مقاعد الجلوس دون سواها.

وضع مواد مطهرة (هلام الكحول الـمائي…) تحت تصرف الـمسافرين.

إخضاع وسيلة النقل لعملية تنظيف وتطهير بعد كل مشوار.

إقرار أجهزة للتطهير في الـمحطات.

تنظيم ضرورات التباعد الجسدي على مستوى الـمحطات والـمواقف.

وللتوضيح، فإن كل الزبائن يجب أن يتزودوا بقناع واقي وعلى أن يتحمل أصحاب ومسيرو الـمؤسسات مسؤولية عدم التقيد بهذا الواجب.