هذه شروط إستغلال الخدمات الجوية وكيفياته

وقع الوزير الأوّل أيمن بن عبد الرحمان على مرسوما تنفيديا يتضمن شروط إستغلال الخدمات الجوية وكيفياته.

وصدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 37 مرسوم تـنـفـيـذي رقــم 23-199مؤرخ فـي 11 ذي القـعدة عام 1444الموافق 31مايو سنة 2023،يعدل المرسوم التنفيذي رقــم 2000–43 المؤرخ فــي 21ذي القعدة عام 1420الموافق 26 فيفري سنة 2000 الذي يحدد شروط استغلال الخدمات الجوية وكيفياته.

ووفقا لذات المرسوم فإنه يـلــزم أصـحـاب امـتـيـاز الخـدمـات الجوية للنقل العمومي في إطار نشاطاتهم بـإستعـمال الـطـائـرات الـتي تستوفي الشروط.

كما أنه وفي حالة الضرورة، يـمكن الوكالة الـوطـنـيـة للطيران المدني أن ترخص لأي صاحب امتياز للنقل الجوي، بناء على طلبه، بتأجير طائرة بدون طاقمها مرقمة في الخارج لمدة لا تتجاوز 5 سنوات و/أواستئجارطائرة بطاقمها مرقمة في الخارج لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة.

ويـلــزم المرسوم مستغلو خدمات العمل الجوي في إطار نشاطاتهم، باستعمال طائرات تستوفي الشروط .

غــيــر أنــه، وفي حــالــة الضرورة، يــمــكــن الــوكــالــة الـوطـنـيـة للطيران المدني أن ترخص لأي مستغل للعمل الجوي، بناء على طلبه، بتأجير طائرة بدون طاقمها مرقمة في الخارج لمدة لا تتجاوز 5 سنوات و/أو استئجار طائرة بطاقمها مرقمة في الخارج لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة.