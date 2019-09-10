هذه شروط إعادة السنة للمفصولين!

نشرت وزارة التربية، جدول توضيحي، لترتيبات إعادة السنة الدراسية، من خلال جملة مراحل، يمر بها التلميذ.

وذكرت الوزارة أن العملية تخضع لضوابط ومعايير بيداغوجية تطبق على أساس الانصاف وتكافؤ الفرص بين التلاميذ.

وجاء في جدول الوزارة،أن إيداع الطلبات، المتعلقة بإعادة السنة انطلقت، يوم الأحد 8 سبتمبر إلى غاية 19 من نفس الشهر.

وتودع الملفات،لدى مدير المؤسسة الأصلية،مرفقة بنسخة من كشوف النقاط، ليعقد مجلس الأقسام يوم الأحد 22 سبتمبر بجلسة استثنائية،للفصل في الطلبات.

واشترطت الوزارة لإعادة السنة، على التلميذ عدم استفادته من الإعادة، ومدى استعداده للدراسة وإرادته في تحقيق النجاح.

بالإضافة إلى، حضوره الدائم والمنتظم بالمؤسسة لمتابعة الدروس خلال السنة الدراسية السابقة.

ومن الشروط أيضا، انضباط التلميذ،وتحليه بالسلوك السوي مع الأساتذة وكل الطاقم التربوي والإداري وطاقة الاستيعاب المؤسسة وتوفر المقاعد البيداغوجية.

وفي هذا الإطار، حدد يوم الاثنين 23 سبتمبر لإعلان قرارات المجلس، وتعليق القرارات للتلاميذ للاطلاع عليها، ويتم تبليغها للأولياء كتابيا.

وكشفت الوزارة في المراسلة، أنه يمكن للتلاميذ وولي أمره، تقديم طعن في قرار عدم قبول طلب الإعادة.

ويودع الطعن، لدى مدير التربية على مستوى امانة مدير المؤسسة الاصلية في أجل أقصاه الأربعاء 25 سبتمبر.

وتنصّب لجنة خاصة لإعادة دراسة الطلبات التي لم يتم قبولها على مستوى المؤسسات التربوية.

ويتم عقد اجتماع،لهذه اللجنة للفصل بأحقية التلاميذ،في الإعادة من عدمه يوم 30 سبتمبر،حيث يتم تداول إمكانية إعادة السنة بمؤسسات أخرى.

وقالت وزارة التربية الوطنية، أن فتح باب التسجيل إلى غاية 13 أكتوبر كأقصى تقدير.